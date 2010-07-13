Україна і Швеція співпрацюватимуть в сфері обороту хімречовин

Київ. 13 липня. УНІАН. Україна і Швеція мають намір розвивати співпрацю у сфері обороту хімічних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства промислової політики України, в міністерстві під головуванням заступника міністра Сергія БІЛЕНЬКОГО відбулося засідання української частини Робочої групи з питань реалізації проекту співпраці зі Шведським хімічним агентством.

Повідомляється, що засідання проходило в рамках підготовки проекту розвитку співпраці між Швецією і Україною у сфері обороту хімічних речовин. Метою цього проекту є приведення вітчизняного законодавства у сфері обороту хімічних речовин у відповідність до законодавства ЄС (REACH/CLP).

У прес-службі відзначають, що на засіданні, де були присутні представники Мінприроди, МОЗ, Держпотребстандарту України й інших профільних установ, було обговорено головні завдання України у сфері реформування законодавства щодо управління оборотом хімічних речовин і обговорено питання щодо можливості створення в Україні сучасної бази для лабораторного аналізу, яка б відповідала європейських стандартам у цій сфері.

Сторони домовилися підготувати до майбутньої наради зі Шведським хімічним агентством (пройде 15 липня) конкретні пропозиції щодо структури проекту співпраці між Мінпромполітики і хімічним агентством, етапів його реалізації, а також надати кандидатури експертів для участі в проекті.