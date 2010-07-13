Відкрито берегову фазу навчань ”Сі Бриз”

Київ. 13 липня. УНІАН. Сьогодні, 13 липня, на загальновійськовому полігоні “Широкий лан”, що на Миколаївщині, відбулася урочиста церемонія відкриття берегової фази українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2010”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Виступаючи перед присутніми на урочистостях, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ представив учасникам навчань їх керівників: від української сторони заступника командувача ВМС з бойової підготовки контр-адмірала Віктора КОСЕНКА, а від американської – командира тактичної групи 6-го флоту США командора Деніела ШЕБЛЕРА.

Також командувач ВМС України нагадав присутнім, що навчання серії “Сі бриз” проводяться в Україні з 1997 року, але саме цього разу вони вперше присвячені протидії піратству.

“За планом навчань сили берегового компоненту будуть виконувати завдання зі спеціальних дій, спрямованих на боротьбу з піратством. Підрозділи відпрацюють практичне десантування та проведуть амфібійну операцію з практичною висадкою морського десанту”, - підкреслив В.МАКСИМОВ.

У свою чергу командор Д.ШЕБЛЕР також відзначив важливу роль, яку відіграють навчання серії “Сі Бриз” для їх учасників.

“Сі Бриз” сприяє зміцненню нашої взаємосумісності, розвитку можливостей дій на морі, а також морській безпеці. Такі навчання, як “Сі Бриз”, відкриті для всіх країн, які бажають брати в них участь. Вони сприяють зміцненню регіональної стабільності та навчанню особового складу”, - зазначив він.

Після короткого мітингу були підняті прапори чотирьох країн: України, США, Грузії та Молдови, військовослужбовці яких разом працюватимуть у польовому таборі на полігоні “Широкий лан”. Після цього військовослужбовці пройшли урочистим маршем повз трибуну з високими гостями і відбули на заняття.