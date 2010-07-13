Відкрито берегову фазу навчань ”Сі Бриз”
Навчання проходитимуть на полігоні "Широкий лан"
Київ. 13 липня. УНІАН. Сьогодні, 13 липня, на загальновійськовому полігоні “Широкий лан”, що на Миколаївщині, відбулася урочиста церемонія відкриття берегової фази українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2010”.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.
Виступаючи перед присутніми на урочистостях, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ представив учасникам навчань їх керівників: від української сторони заступника командувача ВМС з бойової підготовки контр-адмірала Віктора КОСЕНКА, а від американської – командира тактичної групи 6-го флоту США командора Деніела ШЕБЛЕРА.
Також командувач ВМС України нагадав присутнім, що навчання серії “Сі бриз” проводяться в Україні з 1997 року, але саме цього разу вони вперше присвячені протидії піратству.
“За планом навчань сили берегового компоненту будуть виконувати завдання зі спеціальних дій, спрямованих на боротьбу з піратством. Підрозділи відпрацюють практичне десантування та проведуть амфібійну операцію з практичною висадкою морського десанту”, - підкреслив В.МАКСИМОВ.
У свою чергу командор Д.ШЕБЛЕР також відзначив важливу роль, яку відіграють навчання серії “Сі Бриз” для їх учасників.
“Сі Бриз” сприяє зміцненню нашої взаємосумісності, розвитку можливостей дій на морі, а також морській безпеці. Такі навчання, як “Сі Бриз”, відкриті для всіх країн, які бажають брати в них участь. Вони сприяють зміцненню регіональної стабільності та навчанню особового складу”, - зазначив він.
Після короткого мітингу були підняті прапори чотирьох країн: України, США, Грузії та Молдови, військовослужбовці яких разом працюватимуть у польовому таборі на полігоні “Широкий лан”. Після цього військовослужбовці пройшли урочистим маршем повз трибуну з високими гостями і відбули на заняття.