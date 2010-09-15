Погодинна оплата праці в ЄС у другому кварталі зросла

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Погодинна оплата праці в другому кварталі 2010 року зросла на 1,6% в єврозоні та у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27), порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У повідомленні статистичного бюро наголошується, що це найбільш низький приріст погодинної оплати праці, починаючи з 2000 року.

Двома основними компонентами оплати праці є зарплати і додаткові виплати.

В єврозоні в другому кварталі 2010 року зарплати зросли на 1,5% в порівнянні з другим кварталом 2009 року, додаткові виплати – на 2,0%.

В ЄС-27 зарплати в другому кварталі зросли на 1,5% в порівнянні з другим кварталом 2009 року, додаткові виплати – на 1,7%.

В єврозоні в другому кварталі оплата праці в промисловості зросла на 1,1% в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в будівництві – на 1,7%, у сфері послуг – на 1,9%.

В ЄС-27 в другому кварталі оплата праці в промисловості і будівництві зросла на 1,1% в порівнянні з відповідним періодом минулого року, у сфері послуг – на 1,8%.

У першому кварталі 2010 року погодинна оплата праці зросла на 1,9% в порівнянні з першим кварталом 2009 року в єврозоні і на 2,1% в ЄС-27.