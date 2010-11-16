ЄС не чекає проривів від переговорів з РФ про заморожені конфлікти

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ не чекає проривів у розв’язанні проблем «заморожених конфліктів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.

«Не чекайте проривів у цій сфері», - сказав Президент Європейської Ради.

Він відзначив, що під час майбутнього саміту ЄС-Росія європейська сторона, планує, зокрема, обговорити питання врегулювання російсько-грузинського конфлікту, ухвалені рішення щодо якого, за словами Г.Ван РОМПОЯ, не реалізовані. Крім того, на саміті планується обговорити подальше врегулювання Придністровського конфлікту.

Саміт ЄС-Росія має відбутися на початку грудня.