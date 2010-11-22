Янукович хоче виконати План дій про скасування віз з ЄС у 2011 році

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська сторона зможе виконати заходи Плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом вже у першому півріччі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, що відбулась за результатами 14-го саміту Україна-ЄС.

«Ми усвідомлюємо свій рівень відповідальності при виконанні завдань, які поставлені при отриманні Дорожньої карти (Плану дій щодо скасування візового режиму – УНІАН)», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, безумовно, цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети отримання безвізового режиму.

«І, безумовно, це є певні послідовні кроки, які ми повинні зробити найближчим часом, скоріше за все, у першому півріччі 2011 року», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, українська сторона над цими реформами вже працює. «І сподіваюся, що ми це завдання виконаємо. І тоді, як кажуть, м’яч буде на європейській стороні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.