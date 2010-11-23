Тарасюк: План дій з ЄС можна виконати за 2-3 роки

Київ. 23 листопада. УНІАН. Голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК вважає, що Україна виконає План дій щодо скасування візового режиму з країнами Європейського Союзу за півтора-два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політики заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Б.ТАРАСЮК відзначив, що надання Плану дій зі скасування візового режиму – є успіхом Саміту Україна-ЄС, який відбувся 22 листопада у Брюсселі.

“Це є, безумовно, успіх України. Якщо, хтось намагається собі привласнити надбання своїх попередників, то я хочу розчарувати їх і сказати, що це досягнуто не за 2010 рік, а це є результат напруженої роботи українських дипломатів, представників різних міністерств, відомств, починаючи з 2008 року, коли розпочалися переговори щодо безвізового режиму”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Говорячи про можливі строки надання Україні безвізового режиму з ЄС, політик висловив думку, що все залежатиме від ефективності виконання українською стороною Плану дій. “Балканські країни пройшли цей шлях за 1,5-2 роки. Я думаю, що Україні цілком під силу пройти за цей же проміжок часу. Півтора-два роки – це цілком можливо і реально”, - вважає Б.ТАРАСЮК.

Водночас, він також висловив думку, що Угода про асоціацію України з ЄС, швидше за все, буде підписана у другій половині 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 14-й Саміт Україна-Європейський Союз схвалив План дій зі скасування візового режиму. Документ визначає технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямку запровадження безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок громадян України.