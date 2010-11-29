Азаров позитивно оцінює саміт Україна-ЄС

Київ. 29 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ позитивно оцінює результати саміту Україна-ЄС, який відбувся 22 листопада в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з першим віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

«Ми в цілому позитивно оцінюємо результати саміту», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що для України дуже важлива підтримка Чехії в підготовці до введення безвізового режиму і зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Ми б хотіли, щоб Чехія підтримувала наші прагнення», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що в даний час Україна веде активні переговори щодо введення зони вільної торгівлі з ЄС. «Ми розглядаємо зону вільної торгівлі між Україною і ЄС як реальний вільний ринок. І саме з цим пов`язані певні труднощі в переговорному процесі», - сказав прем`єр-міністр України.

Водночас М.АЗАРОВ відзначив важливість співпраці для України в рамках Вишеградської четвірки.