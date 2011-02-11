Немиря бачить все більшу стурбованість політиків Європи подіями в Україні

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ зазначає, що політики Європи все більше стурбовані ситуацією в Україні.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

За словами представника “Батьківщини”, за два останніх дні він взяв участь у засіданні Політичної Асамблеї Європейської народної партії (ЄНП), а також зустрівся з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ та міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

За словами Г.НЕМИРІ, Президент Європарламенту, зокрема, заявив, що планує уважно стежити і надалі за ситуацією в Україні.

“Під час розмови він, без емоцій, хочу підкреслити це, сказав, що на його думку, те, що відбувається в Україні, - жахливим чином впливає на імідж України і позиції України в Європі”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, Президент Європарламенту також висловив сподівання, що українська влада “зніме ганебну заборону на подорожі” для лідера однієї з найбільших опозиційних партій Юлії ТИМОШЕНКО.

Міністр закордонних справ Чехії, у свою чергу, за словами Г.НЕМИРІ, висловив стурбованість діями щодо “згортання демократичних свобод, звуження простору для політичної конкуренції” в Україні.

“Україна сама себе заводить на периферію європейську замість того, щоб прямувати до центру європейського політичного та економічного”, - процитував К.ШВАРЦЕНБЕРГА заступник голови “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент Європарламенту Є.БУЗЕК, виступаючи на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» в Брюсселі, висловив стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.

4 лютого Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив, що Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК був дещо емоційним, коли заявив про свою стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.