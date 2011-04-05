В МЗС не бачать перешкод для співпраці з Митним Союзом після створення ЗВТ з ЄС

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН не бачить перешкод для співпраці з Митним Союзом Росії, Білорусі та Казахстану після створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Створення ЗВТ ніяким чином не заважає розвитку успішного співробітництва як з Росією, так і з іншими країнами, які на сьогодні є членами Митного союзу. З точки зору економічної, можна успішне розвивати таке економічне співробітництво”, - сказав заступник міністра.

“ЗВТ дасть можливість взаємно відкрити ринки між Україною та ЄС. Яким чином це може негативно вплинути на економічне співробітництво з іншими країнами? Навпаки це створить нові можливості, як для інвестицій, а також для нових товарних потоків”, - додав він.

П.КЛІМКІН наголосив, що не бачить жодних підстав, ні політичних, ні економічних для того, аби говорити про те, що створення ЗВТ з ЄС негативно вплине на економічне співробітництво з іншими країнами.

Відповідаючи на запитання щодо можливості впливу Росії на переговори між Україною та ЄС про створення ЗВТ заступник міністра закордонних справ зазначив, що тільки від України та ЄС залежить, якими будуть умови майбутньої ЗВТ.

“І це абсолютно однозначно відповідь”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства ВАЛЕРІЙ МУНТІЯН в інтерв`ю «Коммерсант-Украина» заявив, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а вже потім, підписати угоду про вільну торгівлю між Митним Союзом та ЄС.

Останнім часом представники Росії неодноразово заявляли про можливість негативного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на відносини між Києвом та Москвою.