Генпрокурор України поінформував послів ЄС про справу Тимошенко
Європейські інституції надають їй важливого значення
Київ. 24 травня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сьогодні поінформував послів ряду країн Європейського Союзу, Великої Британії та США про ситуацію навколо справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.
«Генеральний прокурор провів зустріч з послами провідних країн світу… Те, яке значення надається цій справі, наскільки вона політизована, те, яке значення цій справі надають європейські інституції, цим була й обумовлена зустріч», - сказав Р.КУЗЬМІН.
Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, В.ПШОНКА зустрівся з послами США Джоном Френсісом ТЕФФТОМ, Федеративної Республіки Німеччини Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ, заступником посла Великої Британії Джудіт Маргарет ГАРДІНЕР, заступником посла Франції Мікаелем РУ, послом Італії П’єтро ДЖОВАННІ та його заступником Джузеппе ФІНОККЬЯРО, тимчасовим повіреним у справах Республіки Польща Яцеком АНТОСОМ, послом Румунії Корнелом ІОНЕСКУ, заступником посла Угорщини Міклошем МОРОЦЕМ, заступником посла Швеції Мортеном ЕНБЕРГОМ.
На зустрічі був присутній голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА та його асистент Мікаел ЛІНКБО.
«Генеральний прокурор України висловив подяку представникам європейських країн за підтримку та допомогу у проведенні реформ кримінальної юстиції в нашій державі, а також поінформував про хід досудового слідства у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Зустріч відбулася у конструктивній та доброзичливій обстановці», - зазначено у повідомленні ГПУ.