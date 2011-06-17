Україна та Словаччина підписали угоду про військові поховання
Для ідентифікації та утримання поховань
Братислава. 17 червня. УНІАН. Між Україною та Словаччиною підписано угоду про військові поховання.
Як передає кореспондент УНІАН, угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки була сьогодні підписана у Братиславі у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА.
Угода створить правове поле для розвитку і поглиблення двостороннього співробітництва у галузі ідентифікації, реєстрації, впорядкування та утримання українських і словацьких військових поховань, а також для обміну списками українських і словацьких жертв війни.
Передбачено, що ця діяльність буде здійснюватися за умов дотримання національного законодавства тієї держави, на території якої відбуваються заходи, а також шануючи релігійні та інші традиції народівв України і Словаччини.
Угода створює умови для надання сторонами, у відповідності до національного законодавства сторін, доступ громадянам іншої договірної сторони до військових поховань на території своєї держави з метою віддання шани жертвам війни.
Угода забезпечує правові можливості для спорудження меморіальних знаків, пам’ятників, а також реконструкції, озеленення місць поховання, для ведення у письмовій або електронній формі обліку військових поховань.
Таким чином, угода сприятиме подальшому розвитку двосторонніх зв’язків та поглибленню порозуміння між українським і словацьким народами.