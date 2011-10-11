Генсек Ради Європи: політичні рішення Тимошенко мав оцінювати парламент
13:28, 11 жовтня 2011Новини ЄС
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Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД вважає, що політичні рішення мають оцінюватися парламентом, а не судами.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі генсека Ради Європи, так він прокоментував судовий вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.
«У демократії судження про політичні рішення мають бути залишені парламенту та виборцям, а не судам», - заявив генсек Ради Європи.
Т.ЯГЛАНД висловив сподівання, що запропоновані нещодавно зміни до Кримінального кодексу України зроблять неможливими такі судові процеси у майбутньому.
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