Депутат Бундестагу: справа Луценка - політичний реванш

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Депутат німецького Бундестагу Віола фон КРАМОН назвала кримінальну справу проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА «політичним реваншем».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона», зазначивши, що депутат Бундестагу була присутня під час судового засідання з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я не можу навіть уявити подібний судовий процес у Німеччині, певно, що ні. Як кажуть росіяни, це – «шютка», жарт», - заявила вона після судового засідання.

«Тут немає справжнього обвинувачення, у Німеччині ви ніколи би не стали свідком подібної справи. Колишній міністр у клітці?», - здивувалася вона.

«Я раджу українським керманичам уникнути цього так званого «політичного реваншу», - наголосила німецький депутат.

В.фон КРАМОН – депутат німецького Бундестагу, яка представляє фракцію «Союз 90-Зелені». Вона також обіймає посаду спікера з питань зовнішніх відносин Європейського Союзу.