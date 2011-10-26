Відкладення візиту Януковича дасть можливість вирішити проблеми?

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Депутати Європарламенту у проекті резолюції щодо ситуації в Україні, голосування за яку заплановане на 27 жовтня, звертають увагу на те, що перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя (планувався раніше на 20 жовтня) дає можливість вирішити проблеми, що викликають стурбованість у Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у 13-му пункті резолютивної частини проекту резолюції Європарламенту, погодженому всіма депутатськими групами.

При цьому депутати вважають, що це може також сприяти відновленню конструктивного діалогу, який “може привести до парафування угоди про асоціацію, за умови досягнення значного прогресу як щодо технічних, так і щодо життєво важливих політичних перешкод”.

Депутати Європарламенту планують закликати Раду ЄС та Єврокомісію призначити зустріч з українським Президентом ще до проведення запланованого на грудень саміту ЄС-Україна.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня депутати Європарламенту провели термінові дебати щодо ситуації в Україні після того, як 11 жовтня в Києві було оголошено судовий вирок колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Згідно з проектом резолюції, Європарламент планує вимагати від офіційного Києва забезпечити екс-прем`єру право на участь у політичному житті України зараз і на виборах.

Крім того, євродепутати планують закликати Київ до здійснення чесного апеляційного процесу для Ю.ТИМОШЕНКО.

У документі також зазначається, що відсутність реакції влади на занепокоєння справою Ю.ТИМОШЕНКО у Європі може найнегативнішим чином вплинути на укладення угоди про асоціацію.