Україні варто переглянути судову систему

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комісар з прав людини Ради Європи Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що Україні варто переглянути систему організації судочинства.

Про це йдеться у його доповіді за підсумками візиту до України 19-26 листопада 2011 року, оприлюдненій сьогодні.

“Владі варто уважно переглянути всю організацію судової системи з метою її спрощення та повного прояснення відповідної ролі та юрисдикції на різних рівнях судової системи, зокрема, на касаційному рівні”, - написано у доповіді.

Комісар також вважає, що судова система має бути забезпечена необхідним фінансуванням з тим, щоб суди були укомплектовані належною кількістю персоналу, як на місцевому, так і на національному рівні для ефективної роботи та уникнення перевантаження.

Крім того, за його словами, процедура автоматичного розподілу справ між суддями має чітко і систематично застосовуватися.

Комісар також вважає за необхідне вжити додаткових заходів для посилення прозорості судової системи, в тому числі – відкрити доступ до рішень судів.

У своїй доповіді Т.ХАММАРБЕРГ привітав зусилля української влади з реформування судової системи, однак наголосив на необхідності подальших зусиль для проведення далекосяжних реформ з метою забезпечення повної незалежності судової системи, неупередженості та ефективності у відповідності до європейських стандартів.