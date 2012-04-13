Ештон розчарована вироком Іващенку

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон розчарована вироком колишньому тимчасово виконуючому обов`язки міністра оборони Валерію Іващенку.

Про це йдеться у заяві речника К.Ештон переданій УНІАН.

«Верховний представник висловлює своє розчарування вчорашнім вердиктом В.Іващенку. Міжнародна спільнота, включаючи Європйський Союз, уважно стежила за його справою. Не зважаючи на неодноразові заклики до України дотримуватися міжнародних стандартів чесних судових процесів, включаючи їх прозорість та незалежність, ця справа і зокрема слухання 9 квітня демонструють значні недоліки у цих сферах», - зазначається у заяві.

Речник Верховного представника також зазначив, що К.Ештон стурбована вердиктом колишньому міністру охорони природного середовища Георгію Філіпчуку, який днями був засуджений до 3 років позбавлення волі за зловживання владою.

«Верховний представник продовжить уважно моніторити апеляційний процес по цих справах, очікуючи, що проблеми в судах першої інстанції будуть вирішені. Верховний представник підкреслює, що повага до верховенства права матиме визначальну важливість на швидкість політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС», - наголошується у заяві.