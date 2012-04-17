Українець намагався вивезти з Польщі вкрадений у Франції Mercedes

Варшава. 17 квітня. УНІАН. Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався вивезти з території Євросоюзу викрадений у Франції автомобіль Mercedes вартістю понад 10 тисяч євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Бещадського відділу Прикордонної служби, 58-річного українця затримали у пункті пропуску Медика-Шегині (Львівська область).

Під час контролю автомобіля марки Mercedes C 200 CDI (2005 року випуску) прикордонники виявили, що він перебуває у розшуку і був викрадений у Франції у 2010 році.

Подальшим розслідуванням справи займається поліція Перемишля.