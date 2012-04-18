Україна та НАТО підписали угоду про утилізацію зброї

Київ. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні в Офісі зв`язку НАТО в Україні відбулася церемонія підписання рамкової тристоронньої угоди між Агентством НАТО з технічного обслуговування й постачання (NAMSA), Міністерством оборони України і українськими підприємствами - виконавцями робіт із утилізації боєприпасів і легкого озброєння та стрілецької зброї.

Як повідомляє Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння, з української сторони угоду підписав заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук.

Підписання документа дозволяє почати реалізацію другого етапу відповідного проекту Трастового фонду НАТО/ПРМ, у рамках якого планується утилізувати 76 тис. тонн боєприпасів (зокрема 3 млн одиниць протипіхотних мін) і 366 тис. одиниць легкого озброєння та стрілецької зброї, непридатних для подальшого використання й небезпечних для зберігання.

Орієнтовна вартість робіт становитиме 25 млн євро. Термін виконання - 3-4 роки. Виконавцями робіт із української сторони стали: ДП «Укроборонсервіс», ДП «Укроборонлізинг», Науково-дослідний інститут хімічних продуктів (Шостка), Донецький казенний завод хімічних продуктів, Павлоградський хімзавод.

У четвер, 19 квітня, роботи в рамках проекту Трастового фонду НАТО/ПРМ почнуться на авіаційному складі ракетного озброєння й боєприпасів Повітряних сил ЗС України в селищі Грузевиця Хмельницької області, де розташовані потужності з утилізації боєприпасів.

20 квітня церемонія початку робіт із утилізації відбудеться в місті Кам`янець-Подільський на потужностях із утилізації легкого озброєння та стрілецької зброї (Сховище боєприпасів і вибухових речовин навчально-матеріальної бази факультету військової підготовки національного університету імені Івана Огієнка).