Президент Європарламенту засудив дискримінаційне рішення Швейцарії

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що дії Швейцарії з відновлення обмежень на видачу деяких категорій посвідок на проживання для громадян 8 країн-членів ЄС суперечить підписаним раніше угодам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, про це він заявив, коментуючи рішення Федеральної ради Швейцарії, схвалене 18 квітня.

“Я висловлюю жаль тим, що рішення Швейцарії дискримінує 8 країн-членів ЄС. Це суперечить духу та букві того, що Швейцарія вже підписала”, - заявив М.Шульц.

За словами Президента Європарламенту, громадяни країн ЄС, в тому числі, сприяли розвитку економіки Швейцарії.

“В гарні економічні часи чи складні юридичні зобов’язання мають поважатися. Нам потрібно більш тісно співпрацювати з нашими найближчими сусідами, зараз – не час для послаблення вільного пересування, а, скоріше, для посилення його”, - наголосив М.Шульц.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня уряд Швейцарії схвалив рішення відновити з 1 травня кількісні обмеження на окремі види посвідок на проживання для вихідців з восьми країн-членів ЄС – Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Словенії та Чехії.

Федеральна рада Швейцарії наголосила, що таке рішення вона має приймати до 2014 року у відповідності з угодою про вільне пересування громадян через значне збільшення подань на отримання посвідок на проживання.

Таке рішення швейцарської влади вже засудила Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін Ештон.