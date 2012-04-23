За підсумками 2011 року Греції вдалося дещо скоротити дефіцит бюджету

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. В 2011 році Греція скоротила дефіцит бюджету до 9,1% ВВП, або 19,6 млрд. євро.

Про це свідчить повідомлення Статистичного бюро країни, оприлюднене сьогодні.

Зовнішні борги країни, за підсумками 2011 року, досягли 355,6 млрд. євро, або 165,3% ВВП.

В 2010 році дефіцит бюджету Греції становив 10,6% ВВП, а зовнішні борги – 144,9% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Греція зараз отримує допомогу від ЄС та Міжнародного валютного фонду з метою подолання боргової кризи.

Перша програма допомоги країні була схвалена ще в 2010 році, а у лютому цього року країни-члени зони євро та МВФ погодили другу програму, яка передбачає надання Афінам фінансової допомоги в обмін на структурні реформи та зменшення соціальних видатків бюджету, що має привести до поступового виходу Греції з кризи.

За попередніми прогнозами, в 2012 році дефіцит бюджету країни має скоротитися до 7% ВВП, а зовнішні борги – до 145,5% ВВП.