Ештон просить Київ дозволити Послу ЄС разом з лікарем відвідати Тимошенко

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон просить українську владу дозволити Послу ЄС разом з лікарем відвідати колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Про це йдеться у заяві речника К.Ештон, текст якої передано УНІАН.

“Як знак їхньої політичної волі, Верховний представник просить українську владу дозволити Послу ЄС разом з незалежним медичним спеціалістом відвідати Ю.Тимошенко у в’язниці. Посол ЄС отримав інструкції в очікуванні згоди влади поїхати до Харкова за першої можливості”, - написано у заяві.

У документі зазначається, що К.Ештон глибоко стурбована ситуацією з Ю.Тимошенко особливо на фоні підтвердження українським омбудсменом факту застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

У зв’язку з цим К.Ештон нагадала зобов’язання України детально та неупереджено розслідувати всі скарги на тортури чи інші форми жорстокого, негуманного чи деградуючого поводження.

Верховний представник також висловила стурбованість рішенням Ю.Тимошенко розпочати голодування для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні.

У зв’язку з цим К.Ештон закликала українську владу забезпечити повну повагу прав Ю.Тимошенко на адекватну медичну допомогу в належному медичному закладі.

К.Ештон також наголошує на праві Ю.Тимошенко мати доступ до адвоката без обмежень, і закликає українську владу дозволити візити до Ю.Тимошенко членам її родини.