Хорошковський не шантажував Європу

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Інтернет-видання EurActiv вибачилося за неправильну цитату першого віце-прем’єр-міністра України Валерія Хорошковського у своєму матеріалі, написаному за підсумками сніданку віце-прем’єра з іноземними журналістами, акредитованими в Брюсселі.

Оновлену версію статті та вибачення можна знайти тут: http://www.euractiv.com/europes-east/ukraine-signals-possible-solution-tymoshenko-case-news-512367.

“На запитання, чи зміна законодавства може вирішити проблему Ю.Тимошенко, він сказав, що як юрист, він проти адаптації законодавства для задоволення однієї особи. “Але я впевнений, що коли ця проблема стане головною перешкодою нашій стратегії руху до Європейського Союзу, більшість в парламенті зможе схвалити надзвичайні рішення в цьому плані”, - додав він (В.Хорошковський – УНІАН), - пише видання.

“На запитання EurActiv, чи означає це, що якщо ЄС підпише угоду про асоціацію, влада в Києві звільнить Ю.Тимошенко він сказав, що не може додати нічого до того, що було сказано”, - продовжує видання.

У своєму вибаченні, EurActiv зазначає, що В.Хорошковський сам не говорив про те, що Україна звільнить Ю.Тимошенко, якщо ЄС підпише угоду про асоціацію, про що було написано в попередній версії матеріалу.

Разом з тим, в новій версії матеріалу зберігся текст про можливість зміни зовнішньополітичного курсу України.

Згідно з матеріалом, В.Хорошковський намагався змінити тему дискусії, однак більшість журналістів продовжували ставити запитання щодо повідомлень про побиття Ю.Тимошенко в колонії.

Видання зазначає, що Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв спробував підкреслити геополітичні переваги для ЄС в інтеграції України, серед яких – розмір країни, динаміз її населення та економіки. У відповідь журналісти зазначили, що Туреччина висовує такі самі аргументи, однак так і не змогла просунутися в питанні набуття членства в ЄС.

“В.Хорошковський втрутився, заявивши, що за таких обставин, Туреччина сказала, що тоді шукатиме чогось іншого. На запитання EurActiv, чи означає це, що Україна шукатиме зближення з Росією, якщо не буде успіху з ЄС, він кивнув стверджувально. На повторне запитання, він повторив ту саму “мову жестів”. На запитання втретє, він сказав “Ні”і посміхнувся”, - пише EurActiv.

Видання також відзначає, що за інсайдерською інформацією В.Хорошковський, “який є дуже багатим, має особисті інтереси в більш тісних відносинах з Росією”.

“Він належить до так званої команди олігарха Дмитра Фірташа. Ця команда включає міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, міністра енергетики Юрія Бойка та інших високих чиновників. За повідомленнями група Д.Фірташа контролює українську хімічну промисловість, яка є одним з найбільших споживачів російського газу”, - пише EurActiv.