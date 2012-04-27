Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вітає появу спільної позиції світової спільноти щодо ситуації в Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій на сесії ПАРЄ 26 квітня.

У документі, зокрема, вітається одноголосне схвалення двох резолюцій Ради Безпеки ООН 14 та 21 квітня цього рогу, які дозволили розміщення неозброєних військових спостерігачів ООН на території Сирії для спостережень за повним припиненням вогню в країні.

В резолюції ПАРЄ також зазначається, що протягом більше, ніж року міжнародна спільнота не могла досягнути згоди щодо дій відносно Сирії.

При цьому, депутати ПАРЄ суворо засудили значні порушення прав людини в країні військовими та силами безпеками, а також висловили жаль щодо продовження жорстокості, незважаючи на припинення вогню в рамках мирного плану Кофі Аннана. В резолюції також засуджується порушення прав людини, здійснені деякими озброєними групами, що протидіють режиму Башара Ассада.

Депутати підкреслили, що реалізація плану Кофі Аннана та повне припинення вогню мали б гарантувати демократичні зміни в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Сирія з 12 квітня прийняла мирний план ООН, запропонований посланником К.Аннаном. Відповідно до нього, влада та опозиціонери зобов’язані припинити вогонь.

Крім того, план передбачає надання гуманітарної допомоги постраждалим громадянам Сирії та початок діалогу між урядом і опозицією.