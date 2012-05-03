У березні ціни промвиробників в Європі зросли

Брюссель. 3 травня. УНІАН. У березні 2012 року ціни промислових виробників зросли порівняно з лютим 2012 року на 0,5% у єврозоні, і на 0,6% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У березні 2012 р. порівняно з березнем 2011 р. ціни виробників зросли на 3,3% у єврозоні, і на 3,8% - у ЄС-27.

У березні 2012 р. порівняно з лютим 2012 р. ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,2% в єврозоні та в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 1,4% у зоні євро і на 1,8% - у ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,3% в обох зонах, ціни на товари тривалого користування не змінилися в обох зонах, на товари короткострокового споживання – зросли на 0,2% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в зоні євро та в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у березні 2012 р. порівняно з лютим 2012 р. зареєстроване в Греції та Великобританії (по 1,2%), Литві (1,1%) та Кіпрі (1,0%).

Зниження цін виробників було зареєстроване в Швеції (-0,5%), Угорщині та Австрії (по -0,1%).

У березні 2012 р. порівняно з березнем 2011 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 1,5% у зоні євро і на 1,8% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 8,5% в єврозоні і на 8,6% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 0,9% в єврозоні і на 1,2% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 2,8% у єврозоні і на 3,1% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 2,3% в зоні євро та на 2,2% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,1% в єврозоні і на 1,2% в ЄС-27.

У березні 2012 р. порівняно з березнем 2011 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстроване у Латвії (10,0%), Кіпрі (8,8%) та Угорщині (7,4%).

Найменше зростання цін зареєстроване в Мальті (0,5%), Словенії (0,6%) та Австрії (1,6%). Зниження зареєстроване лише в Швеції (-0,5%).

У лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. ціни промислових виробників зросли на 0,6% в зоні євро та на 0,9% в ЄС-27.