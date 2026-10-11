У Франції розробляють два власних аналога ударних дронів 'Шахед', - аналітики

Один з них керуватиметься за допомогою ШІ.

Франція готується випустити дрони-камікадзе Durandal та IRIFI. Як пише французький збройний сайт Opex360, перший матиме швидкість до 400 км на годину і дальність польоту 500 км, а другий, як заявив розробник, - до 2000 км. Обидва не розраховані на повернення до точки запуску.

Із боєголовкою до 40 кг Durandal призначений для ударів по командним пунктам та складів матеріального забезпечення противника. Також він може застосовуватися проти ППО.

Дрон IRIFI буде оснащений двигунами внутрішнього згоряння. Про його бойове навантаження наразі не повідомлялося. Однак компанія-розробник підкреслила автономність дрона: IRIFI матиме технології штучного інтелекту для наведення. Тому повинен мати точність влучання близько 1 метра.

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"Це на рівні крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG", - зазначили аналітики військового порталу Defense Express.

Розробником цього дрону є французька оборонна компанія Harmattan AI, що спеціалізується на технологіях ШІ. Очікується, що один оператор матиме можливість вести на великі відстані кілька дронів.

"В обох випадках французи говорять лише про перспективні реактивні дрони-камікадзе, які мають дати нові спроможності збройним силам Франції в умовах сучасної війни", - йдеться у статті.

Однак немає інформації, коли саме дрони будуть готові до застосування. Відомо, що у січні військові вже замовили першу партію дронів Durandal.

Протидія "Шахедам" - що відомо

Нагадаємо, що німецький виробник безпілотників Quantum Systems анонсував технологією перехоплення російських реактивних дронів. Відомо, що серійне виробництво таких перехоплювачів буде фінансувати уряд Німеччини.

Наразі за словами міністра оборони Євгенія Хмари, найкраще збивати реактивні дрони вдається винищувачам. При цьому завдяки майстерності пілотів на знищення таких цілей витрачається все менше боєприпасів.

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