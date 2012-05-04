Україна просить комісара ЄС Редінг бути менш емоційною щодо бойкоту Євро-2012

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Україна просить віце-президента Єврокомісії, відповідальної за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан Редінг бути менш емоційною щодо бойкоту Євро-2012.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver , про це йдеться в листі Посла України при ЄС Костянтина Єлієєва від 2 травня на ім’я В.Редінг.

“Дипломат К.Єлісєєв в листі від 2 травня, який побачили в EUobserver, заявив, що її рішення “базується скоріше на емоціях навколо окремих кримінальних справ в Україні, ніж на тверезих роздумах щодо їх юридичної сутності”, - пише видання.

За словами українського Посла, бачення В.Редінг повністю походить від “внутрішньої української політичної опозиції”, і що речі “здалися б їй в інших кольорах”, якби вона приїхала до Києва побачити все на власні очі.

Видання зазначає, що у своєму листі К.Єлісєєв висловив переконання, що Євро-2012 мало б стати “святом доброї волі” для простих людей, а не політичною трибуною.

“Мільйони українців доклали своїх сердець, щоб це свято відбулося... вони заслуговують найвищого визнання, а не холодного душу. Бойкотувати їх політично, як ви запропонували, буде нечесним та непропорційним”, - цитує листа видання.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня В.Редінг у відкритому листі до Європейської футбольної асоціації повідомила, що не поїде в Україну через упереджене правосуддя у справі колишнього українського прем’єра Юлії Тимошенко.

На сьогодні про намір відмовитися від поїздок в Україну під час Євро-2012 вже заявили уряди Бельгії, Нідерландів, Австрії. Розмірковують над можливістю відмови від візитів до України і в Німеччині.

3 травня Представництво Євро комісії в Україні заявили, що жоден комісар ЄС не планує відвідувати матчі Євро-2012 в Україні.