МЗС Франції ще раз закликало українську владу поважати демократичні свободи

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Франції напередодні проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні ще раз висловило свою серйозну стурбованість розвитком політичної ситуації в Україні, і зокрема, долею колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції, текст якого міститься на офіційному веб-сайті.

“Франція нагадує, що відносини ЄС з Україною, як і з іншими країнами-учасницями “Східного партнерства” базуються на цінностях свободи, демократії та поваги фундаментальних прав”, - зазначається в повідомленні.

МЗС Франції закликало українську владу поважати свої зобов’язання в сфері фундаментальних свобод та схвалити найближчими тижнями необхідні для цього рішення.

“Ми зараз перебуваємо в тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо цієї ситуації”, - написано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня цього року Ю.Тимошенко повідомила про те, що була побита ввечері 20 квітня представниками пенітенціарної системи, і примусово доставлена до шпиталю. На знак протесту Ю.Тимошенко оголосила голодування.

Після цього Президенти 11-ти країн Центральної Європи відмовилися від участі в саміті Центрльано-Європейської ініціативи, який відбудеться 11-12 травня у Ялті.

Крім того, низка країн, в тому числі, Нідерланди, Бельгія та Австрія, повідомили про те, що їх офіційні особи не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини Євро-2012. Про політичний бойкот Євро-2012 також заявила Європейська комісія.