Кузьмін знову їде до Брюсселя розповідати про Тимошенко

13:08, 07 травня 2012
Новини ЄС
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В Європарламенті проведуть "круглий стіл"

Брюссель. 7 травня. УНІАН. 9 травня у Європарламенті відбудеться засідання “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, організатором “круглого столу” виступив віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор Ручек (Чехія).

В засіданні “круглого столу” візьме участь перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін та юрист Данського Гельсінського комітету з прав людини Мікаель Люнгбо.

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