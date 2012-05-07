Кузьмін знову їде до Брюсселя розповідати про Тимошенко

Брюссель. 7 травня. УНІАН. 9 травня у Європарламенті відбудеться засідання “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, організатором “круглого столу” виступив віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор Ручек (Чехія).

В засіданні “круглого столу” візьме участь перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін та юрист Данського Гельсінського комітету з прав людини Мікаель Люнгбо.