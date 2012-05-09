Ештон та Фюле закликають владу Вірменії до покращення процесу виборів

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликають владу Вірменії до подальшого прогресу в покращенні процесу виборів.

Про це йдеться в їхній спільній заяві за підсумками парламентських виборів у Вірменії 6 травня цього року, текст якої передано УНІАН.

“Ми вітаємо зусилля влади Вірменії для проведення цих парламентських виборів у спосіб, який демонструє прогрес до більш прозорих та конкурентних виборів. Разом з тим, вибори продемонстрували потребу вирішити низку питань з тим, щоб повністю відповідати міжнародно-визнаним демократичним стандартам. Ми закликаємо владу Вірменії вирішити ці проблеми, виявлені спостерігачами ОБСЄ/БДІПЛ, у пріоритетному порядку напередодні президентських виборів, запланованих на 2013 рік”, - написано у заяві.

К.Ештон та С.Фюле привітали той факт, що 6 політичних партій будуть представлені в Національній Асамблеї Вірменії, що, на їхню думку, є позитивним кроком в напрямку розвитку плюралістичної демократичної культури у країні.

Від імені ЄС вони також закликали всі політичні сили Вірменії утримуватися від незаконних дій та продовжувати політичний діалог.

“Конструктивний діалог між владою та опозицією є дуже важливим для посилення стабільності країни”, - наголосили К.Ештон та С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Вірменії до парламенту потраплять 6 політичних сил: правляча Республіканська партія на чолі з Президентом Сержем Саргсяном (44% голосів), партія “Процвітаюча Вірменія” (близько 30%), провладна “Орінац Еркір”, опозиційні “Спадщина” та “Дашнакцутююн” (всі – по 5%), а також опозиційний Вірменський національний конгрес (7%).