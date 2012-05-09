Кузьмін запевнив Європу, що готовий відповідати, якщо порушив права людини

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін готовий нести відповідальність, якщо він при розслідування резонансних злочинів порушив права людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“І якщо у нас є якісь порушення прав людини, ми готові за це відповідати. Ми готові покарати чиновників, які припускають ці порушення. Якщо я, не дай Боже, порушив права людини, я готовий нести за це персональну відповідальність”, - сказав Р.Кузьмін, відповідаючи на ремарку депутата Європарламенту Вернера Щульца (група “зелених”, Німеччина), який закликав владу України припинити політичну помсту опозиції, а Р.Кузьміна – не займатися пропагандою в стилі російського Президента Володимира Путіна.

“Голослівних тверджень на рівні пропагандистських гасел я теж не сприймаю. З В.Путіним я не знайомий, і його засобами не користуюся, оскільки я їх не знаю. Але я хочу сказати, що гасло “Давайте припинимо правосуддя, засноване на помсті” – це якраз гасло зі сфери пропаганди”, - продовжив перший заступник Генерального прокурора України.

Р.Кузьмін також підкреслив, що не належить, не належав і не належатиме до жодної політичної сили в Україні.

“Я не вилучаю своїх політичних конкурентів, у мене їх немає. І не збираюсь балотуватися в парламент чи Президенти”, - сказав він.