Меркель: народи України та Білорусі страждають від диктатури
16:25, 10 травня 2012Новини ЄС
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У той час, як Європа живе у мирі та свободі...
Брюссель. 10 травня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що народи України та Білорусі страждають від “диктатури та репресій”.
Як повідомляє Bloomberg, про це вона заявила сьогодні в Берліні.
“Сьогодні Німеччина та Європейський Союз живуть у мирі та свободі”, - сказала А.Меркель.
“На жаль, не вся Європа, оскільки в Україні та Білорусі люди все ще страждають під диктатурою та репресіями”, - додала канцлер Німеччини.
Агентство не надає інших деталей.
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