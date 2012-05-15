Азаров: проблеми у відносинах з ЄС мають тимчасовий характер

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що проблеми у відносинах України з ЄС мають тимчасовий характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем’єр заявив на прес-конференції в у Брюсселі за підсумками засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

«Так, з’явились певні проблеми… ми розуміємо, що проблеми мають тимчасовий характер, а співробітництво – довготривалий», - сказав український прем’єр.

Говорячи про результати засідання ради співробітництва Україна-ЄС, М.Азаров висловив вдячність європейській стороні за високу оцінку законодавчої фази реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму українською стороною. При цьому прем’єр зазначив, що висловив певні зауваження європейській стороні щодо дій у сфері візової політики окремих країн – членів ЄС, і отримав запевнення від комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюлле у тому, що проблеми будуть вирішені.

Прем’єр-міністр України також зазначив, що уряд проводить курс реформ, необхідних для покращання економіки, і висловив думку, що в цілому бізнес-клімат в Україні поліпшився. «І про це свідчить збільшення притоку прямих іноземних інвестицій», - сказав М.Азаров.

Український прем’єр підкреслив, що уряд робить ці реформи «не для галочки», а тому що має щире бажання зробити Україну країною, в якій кожен громадянин почувається захищеним.