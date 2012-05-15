Квасьнєвський: українська влада загнала себе у безвихідь

Варшава. 15 травня. УНІАН. Українська влада справою проти екс-глави уряду Юлії Тимошенко ”загнала себе в безвихідь”, а вирішальне значення для майбутніх відносин України з об`єднуючим 27 держав Євросоюзом матимуть заплановані на осінь цього року вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це cказав польським журналістам у вівторок у Катовіце екс-глава Польської держави Олександр Кваснєвський, коментуючи ситуацію в Україні.

Колишній Президент, котрий був міжнародним посередником у переговорах влади і опозиції під час Помаранчевої революції у 2004 році, висловив надію, що українська влада найближчим часом все-таки дозволить лікуватися Ю.Тимошенко за кордоном.

Він сказав, що таке рішення дало би змогу зняти напругу у відносинах України та ЄС під час проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу, про бойкот якого вже заявили низка європейських політиків.

Водночас О.Кваснєвський назвав найголовнішою справою, за якою будуть стежити європейські політики, це вибори до Верховної Ради України.

”Якщо вибори будуть чесними, без сумніву двері (в ЄС для України) залишаться відкритими. Якщо вибори - не дай Боже - були б нечесними, то двері закриються, і, на жаль, боюся, надовго”, - сказав екс-президент, якого цитує Wprost24.