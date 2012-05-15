ЄС хоче мати сильні відносини з Україною

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Європейський Союз хоче мати сильні відносини з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції у Брюсселі Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

«Ми хочемо мати сильні відносини з важливою сусідньою країною», - сказала вона.

За її словами, ця робота проводиться шляхом укладення угоди про асоціацію, яка спрямована на те, щоб зробити можливим більш повноцінний розвиток економічних та політичних відносин.

«Месидж, який ми дуже сильно намагаємося надіслати Україні, полягає в тому, що ми сподіваємося, що для них відносини з ЄС будуть настільки ж важливим, наскільки наші відносин з ними є важливими для нас», - сказала К.Ештон.

Вона зазначила, що Європа вірить в те, що українська влада може вирішити питання, які викликають стурбованість в Європі, і що це буде зроблено не для Європи, а для українців.

У свою чергу, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле зазначив, що останнім часом бачить певний позитивний розвиток в Україні.

«Після певних коливань наприкінці минулого року – початку нинішнього, ми побачили в Україні нову хвилю процесу реформ», - сказав комісар.

Він зазначив, що схвалено кілька законів, в тому числі Кримінальний процесуальний кодекс, який в понеділок 14 травня був підписаний Президентом Віктором Януковичем.

«Я думаю, це важливо. Чому? Тому що це процес реформ, який формує дуже солідно базу для нашого більш активного залучення в процес. І немає сумнівів, що ми з К.Ештон віддані цьому», - підкреслив Ш.Фюле.