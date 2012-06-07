Меркель хоче посилення політичного союзу ЄС

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за посилення політичного союзу ЄС, навіть, якщо для цього потрібний “двох-швидкісний” підхід.

Як повідомляє AFP, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю німецькому телебаченню.

“Нам потрібно більше Європи... бюджетний союз... і нам потрібний політичний союз по-перше, і передусім”, - сказала А.Меркель.

“Ми маємо крок за кроком передавати відповідальність Європі”, - додала вона.

Канцлер зазначила, що ЄС не може нічого не робити через те, що ті чи інші країни-члени поки не готові до цього.

Вона також зазначила, що на засіданні Європейської Ради 28-29 червня, планує висунути пропозиції щодо посилення політичного союзу в Європі.

Разом з тим, А.Меркель застерегла, що один саміт лідерів ЄС не зможе вирішити всі проблеми, які накопичилися останнім часом внаслідок фінансової кризи в Європі.