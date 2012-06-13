Депутат ЄП Коваль: ”Вибори - дуже важливий момент для України”

Страсбург. 13 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту, голова делегації по зв’язках з Україною Павел Коваль наголошує на важливості парламентських виборів для відносин Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи 19-те засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС.

“Це – дуже важливий момент для України, і ми маємо сконцентруватися на відносинах Україна-ЄС в цьому контексті”, - сказав П.Коваль.

Депутат висловив сподівання в тому, що країни-члени ЄС зможуть надіслати в Україну якомога більше спостерігачів на наступні парламентські вибори, що, на його думку, має сприяти їх чесному та вільному проведенню.

“У нас є досвід з 2004 року, який показав, що ініціативи громадян, неурядових організацій, які надсилали спостерігачів, допомогли Україні, не зважаючи на політичні погляди”, - сказав П.Коваль.

Як повідомляв УНІАН, наступні парламентські вибори мають відбутися в Україні 28 жовтня.