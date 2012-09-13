Європарламент хоче від України припинення переслідувань опозиції

Страсбург. 13 вересня. УНІН. Європейський парламент заявляє, що однією з умов підписання нової угоди про асоціацію між Є та Україною є припинення переслідування опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 12 вересня резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) щодо щорічної доповіді Ради ЄС про спільну зовнішню та безпекову політику.

За документ проголосували 551 депутат, проти – 73, утримались – 78.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що хоча угода про асоціацію між ЄС та Україною була парафована, її підписання та ратифікація може відбутися лише, якщо Україна виконає необхідні вимоги”, - написано в резолюції.

Серед таких вимог – забезпечення поваги прав меншин, посилення верховенства права, забезпечення поваги до прав людини а також переслідування опозиції.

У своєму документі депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики та Єврокомісію гарантувати необхідні фінансові засоби для “додаткової місії спостерігачів на виборах”.

Крім того, депутат звернулися із закликом до Верховної Ради України переглянути Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) закликає український парламент внести зміни до Кримінального кодексу, який схвалений ще в радянські часи, шляхом вилучення кримінальних санкцій за виключно політичні дії, здійснені державними функціонерами, що діяли, як офіційні особи”, - написано у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС парафували угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про нову угоду тривали з 2007 року. ЄС неодноразово наголошував, що підписання угоди залежить від того, на скільки Київ поважатиме базові європейські цінності, і, зокрема, права людини та верховенство права.