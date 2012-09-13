Єврокомісія не коментує газові вимоги Москви до Кишинева

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Європейська комісія поки не коментує вимогу Москви до Кишинева про вихід з Європейського енергетичного співтовариства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Євро комісії Марлін Холзнер.

“Я би не хотіла коментувати цей спеціальний випадок”, - сказала вона,

“Але бути членом Енергетичного співтовариства – це велика перевага, і ця перевага – доступ до європейського енергетичного ринку”, - додала М.Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що Росія вимагає від Молдови відмовитися від членства в Європейському енергетичному співтоваристві в обмін на зниження ціни на газ. За його словами, така знижка може становити до 30%.

Чинний контракт з Молдовою на постачання газу завершується наприкінці цього року. В першому півріччі цього року ціна російського газу для Молдови становила 392 дол. за 1 тис. кубометрів.