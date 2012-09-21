МЗС Литви вручив ноту Білорусі за порушення повітряного простору

Київ. 21 вересня. УНІАН. МЗС Литви сьогодні вручив білоруській стороні ноту у зв`язку з порушенням повітряного кордону республіки.

Як передає РІА «Новости», МЗС балтійської республіки підтверджує, «що білоруському посольству вручена нота, в якій просять представити інформацію у зв`язку з порушенням повітряного кордону Литви”.

Міністерство оборони Литви сьогодні повідомило журналістам, що спостерігаючи за повітряним кордоном, військові зафіксували факт порушення кордону з боку Білорусі.

”Служби, які спостерігають за повітряним простором, зафіксували, що 18 вересня, в 16.54 невстановлений авіалайнер порушив повітряний кордон Литви з боку Білорусі, він залетів на територію Литви біля села Мацучяй (Шальчинінкський район). Літак пробув на литовській території кілька десятків секунд, і повернувся в Білорусь. Про це ВПС Литви повідомили МЗС ”, - йдеться в повідомленні міноборони республіки.

Який тип літака порушив литовський кордон, при цьому не уточнюється.

Цей інцидент стався через три місяці після так званого скандалу з ”плюшевими ведмедиками”, коли шведські активісти незаконно потрапили на територію Білорусі з литовської території і викинули з літака сотні плюшевих ведмедиків з гаслами за свободу слова.