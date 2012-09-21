Генсек Ради Європи побачив спробу придушення ЗМІ в Україні

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд закликає Верховну Раду України відмовитись від намірів відновити кримінальну відповідальність за наклеп.

Про це йдеться в його заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Я закликаю український парламент відкинути цю спробу придушення свободи ЗМІ, яка є основною передумовою для функціонування демократії. Без вільних ЗМІ, немає ліків проти некомпетентності та зловживання владою”, - наголосив Генсек Ради Європи.

Т.Ягленд висловив переконання в тому, що загроза кримінального переслідування може призвести до зростання самоцензури та звуження свободи ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається відновити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.