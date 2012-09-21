3,5 тис. норвежців вийшли протестувати проти образи ісламу

Київ. 21 вересня. УНІАН. Більш як 3,5 тисячі мусульман Норвегії вийшли на одну з головних площ Осло і до американського посольства, щоб взяти участь в акції протесту проти образи цінностей ісламу, повідомляє РІА «Новости».

За даними поліції, мусульмани почали збиратися в центрі норвезької столиці о 16.00. Через годину поліція заявила, що на Молодіжну площа в Осло прийшли більше 3,5 тисячі чоловік. Крім того, ще близько 150 людей зібралися біля американського посольства. ЗМІ зазначають, що демонстранти тримають в руках чорні прапори з написами арабською мовою і викрикують антиамериканські гасла, а також закликають запровадити смертну кару за образу цінностей ісламу.

Телерадіокомпанія ТБ-2 повідомляє про одного затриманого.

Представники поліції заявляють, що на демонстраціях поки не було порушень, але правоохоронці вживають посилені заходи безпеки і готові до безпорядків.

Присутні висловлюють обурення скандальним фільмом ”Невинність мусульман”, який вже викликав демонстрації і акції протесту по всьому світу.

”Ми заявляємо про те, що Молодіжна площа - це політично нейтральне місце. Ми не вийшли на площу перед парламентом, і ми не вимагаємо від уряду брати на себе відповідальність за чужі злочини”, - повідомив журналістам генеральний секретар норвезької ісламської ради Мехтаб Асфар, підкресливши, що самі демонстранти хотіли б, щоб акція пройшла спокійно.

За даними норвезьких ЗМІ, в Осло проживає більше половини всіх мусульман Норвегії, за статистикою, - більше 100 тисяч чоловік.

Масові акції протесту почалися в ряді мусульманських країн минулого тижня, після появи в інтернеті фільму ”Невинність мусульман”, де пророк Мухаммед виставлений в непривабливому світлі.