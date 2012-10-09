Олесь Бяляцький та Pussy Riot - претенденти на премію Сахарова

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Білоруський правозахисник Олесь Бяляцький та учасниці російської панк-групи Pussy Riot залишаються претендентами на отримання премії Сахарова цього року.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на спільному засіданні Комітетів з питань закордонних справ та з питань розвитку Європарламенту.

Третім претендентом на отримання премії Сахарова залишаються два представники Ірану – адвокат та правозахисник Насрін Сотудех та режисер Джафар Панахі.

Остаточне рішення щодо того, хто стане лауреатом цьогорічної премії Сахарова буде схвалено 26 жовтня на засіданні конференції президентів Європарламенту.

Переможець отримає премію в 50 тис. євро.

Церемонія вручення премії має відбутися 12 грудня під час сесії Європарламенту в Страсбурзі.