Литвин: Діалог з ЄС можна відновити після чесних виборів

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вірить, що діалог з Європейським Союзом відносно асоціації можна буде відновити, якщо парламентські вибори в Україні будуть демократичними.

Про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи на прохання УНІАН заяви представників Німеччини щодо блокади Угоди про асоціацію з ЄС у випадку, якщо екс-прем’єр Юлія Тимошенко не буде на свободі.

“Я гадаю, що нам потрібно вирішувати питання послідовно. Сьогодні ключова проблема для України полягає у тому, щоб відбулися вибори за прийнятними стандартами. Розв`яжемо цю проблему, я думаю, тоді вікно можливостей для діалогу з Європейським Союзом значно розшириться”, - сказав В.Литвин.

Водночас спікер визнав, що сьогодні ситуація зайшла настільки далеко, що “проблема Тимошенко стала проблемою і України, і Європейского Союзу”.

За словами В.Литвина, всі чудово розуміють, що вирішити цю проблему можна лише у правовій площині, і як це зробити - це також проблема.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією “Батьківщини”, голова комітету з європейської інтеграції німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум заявив, що німецький парламент заблокує Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною, поки Ю.Тимошенко не буде звільнена.

«Угоду про асоціацію Європейського Союзу з Україною буде заблоковано. Я як голова комітету Бундестагу з європейської інтеграції буду це рекомендувати, поки справа Юлії Тимошенко не закрита», - сказав він після зустрічі з донькою Ю.Тимошенко Євгенією.

Окрім того, Г.Кріхбаум підкреслив, що для Євросоюзу є дуже важливим те, як пройдуть парламентські вибори в Україні.

«Міжнародна спільнота спостерігає за виборчим процесом в Україні та буде проводити розслідування, якщо будуть зафіксовані порушення», - сказав Г.Кріхбаум.