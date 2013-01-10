США закликають Британію не виходити з ЄС

Брюссель. 10 січня. УНІАН. США стурбовані намірами Лондона провести референдум щодо членства в ЄС.

Як повідомляє Інтернет-видання EUbusiness, про це заявив сьогодні журналістам в Лондоні помічник Державного секретаря США з питань європейських та євразійських справ Філіп Гордон.

“У нас зростають відносини з ЄС, як з інституцією, яка має все більш гучний голос в світі, і ми хочемо бачити сильний британський голос в такому ЄС”, - заявив представник США.

Він наголосив, що збереження Великобританії в ЄС - в інтересах США, хоча й зазначив, що Великобританія має сама вирішувати, що відповідає її інтересам.

Виступ представника США відбувся напередодні заяви прем’єр-міністра Великобританії Девіза Кемерона, яка має бути зроблена в цьому місяці, і в якій, як очікується, прем’єр має висловити своє бачення майбутнього відносин з ЄС, а також плани можливих нових переговорів щодо умов членства Великобританії в Євросоюзі.