ЄІБ надав Польщі кредит на розвиток регіональної інфраструктури
16:22, 10 січня 2013Новини ЄС
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Загальна сума - 150 млн. євро
Брюссель. 10 січня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав кредит в 150 млн. євро на підтримку регіональної інфраструктури Польщі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, кредит надано польському банку PKO BP, через який гроші використовуватимуться для реалізації малих та середніх проектів з підтримки місцевої та регіональної інфраструктури.
У прес-службі ЄІБ зазначили, що перевагу отримають проекти в сфері захисту навколишнього середовища, енергозбереження, інфраструктури в сфері освіти та охорони здоров’я.
Нинішній кредит – вже третій, який ЄІБ реалізує спільно з банком PKO BP. А загальна вартість кредитів ЄІБ, наданих через PKO BP сягнула 466 млн. євро.
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