ЄІБ надав Польщі кредит на розвиток регіональної інфраструктури

Брюссель. 10 січня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав кредит в 150 млн. євро на підтримку регіональної інфраструктури Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, кредит надано польському банку PKO BP, через який гроші використовуватимуться для реалізації малих та середніх проектів з підтримки місцевої та регіональної інфраструктури.

У прес-службі ЄІБ зазначили, що перевагу отримають проекти в сфері захисту навколишнього середовища, енергозбереження, інфраструктури в сфері освіти та охорони здоров’я.

Нинішній кредит – вже третій, який ЄІБ реалізує спільно з банком PKO BP. А загальна вартість кредитів ЄІБ, наданих через PKO BP сягнула 466 млн. євро.