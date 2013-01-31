Виконання рішення ЄСПЛ по Луценку недостатньо для вирішення проблеми вибіркового правосуддя

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Виконання рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Юрій Луценко проти України» недостатньо для відчуття прогресу України у розв’язанні проблеми виборчого правосуддя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив українським журналістам міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«З кожним позитивним сигналом приходить і сигнал, який насторожує. Так, наприклад, перевезення Луценко з госпіталю знову до в`язниці (30 січня ц.р. – УНІАН). Знову виникли питання», - сказав міністр.

Він відзначив, що всі в ЄС дуже уважно спостерігають за Україною.

«Сьогодні кожний крок оцінюється з погляду того, щоб це означало», - сказав Л.Лінкявічюс.

Він висловив переконання у тому, що необхідно оцінювати не окремі рішення або дії у сфері викорінення проблеми виборчого правосуддя, а оцінювати процеси у комплексі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому звинувачення у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржив необґрунтоване і незаконне затримання, а також те, що його не було інформовано про причини свого арешту.

3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценко і зобов`язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада 2012 року ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набрало чинності.

30 січня 2013 року уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький повідомив, що Україна в повному обсязі виплатила компенсацію колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку згідно з рішенням Європейського суду з прав людини.

”Відповідно до інформації, наданої нам Державною виконавчою службою, казначейство здійснило платіж 25 січня”, - сказав Н.Кульчицький.

Він уточнив, що компенсація Ю.Луценко виплачена в повному обсязі. Водночас він відзначив, що тільки 9 січня були одержані реквізити для перерахування коштів.