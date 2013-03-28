Кузьмін образився на представництво ЄС в Україні

Київ. 28 березня. УНІАН. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін звинувачує Представництво Європейського Союзу в Україні в розміщенні «недостовірної й перекрученої інформації» щодо його висловлювань на адресу голови Комітету Європарламенту із закордонних справ Елмара Брока.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, про це йдеться у листі Р.Кузьміна до голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського.

Р.Кузьмін повідомляє, що 22 березня цього року Представництвом ЄС в Україні поширено прес-реліз, в якому йшлося про «безпідставність та необґрунтованість» його звинувачень на адресу Е.Брока.

«Такі звинувачення, за версією Представництва ЄС в Україні, пролунали під час мого нещодавнього інтерв`ю і стосувалися поведінки європарламентарія під час його останнього візиту до Києва у грудні минулого року», - зауважив Р.Кузьмін.

Він припустив, що приводом до появи такого прес-релізу стала публікація його наукової статті «Дифамація як засіб незаконного впливу на суд та слідство в кримінальному процесі України» у фаховому виданні - газеті «Закон і бізнес» №11 (1101), 16-22 березня 2013 року. При цьому Р.Кузьмін звернув увагу Я.Томбінського, що ця публікація не є його інтерв`ю і не містить публічних звинувачень на адресу європарламентарія Е.Брока.

На переконання Р.Кузьміна, офіційні особи Представництва ЄС в Україні, відповідальні за підготовку і розміщення прес-релізу, навмисно перекрутили даний факт.

«Очевидно, основною метою цієї злагодженої кампанії було ні що інше як дискредитувати мене та представити як людину, що оббріхує чесного та незаплямованого члена Європарламенту пана Брока, який видає себе за прихильника української опозиції», - сказав Р.Кузьмін.

За його словами, підтвердженням цьому є факт, що на офіційному веб-сайті Представництва ЄС в Україні прес-реліз не був розміщений. «Вище наведене свідчить, що заінтересовані особи Представництва ЄС в Україні свідомо підготували цю провокацію», - вважає Р.Кузьмін.

Він попросив Я.Томбінського надалі виваженіше підходити до оцінки публікацій у фахових юридичних виданнях та використовувати лише перевірені й достовірні дані, що базуються на фактах, а не емоціях окремих людей.

Р.Кузьмін висловив переконання, що Я.Томбінський не залишить поза увагою цей факт і встановить осіб, відповідальних за розміщення і поширення прес-релізу. «Адже нехтування цим інцидентом та практика розміщення недостовірної й перекрученої інформації зашкодить авторитету Представництва ЄС в Україні», - вважає Р.Кузьмін.

Довідка УНІАН. У своїй статті в газеті «Закон і бізнес» Р.Кузьмін зазначав, що дифамацію у своїй риториці часто використовують політики.

«Голова комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок нещодавно заявив, що «Кузьмін міг би довести, що Тимошенко відповідальна й за плями на місяці. І якщо так буде відбуватися далі, то це торкнеться пана Кузьміна. Ми будемо змушені вжити заходів проти тих, хто систематично руйнує принципи правової держави».

Використовуючи ті ж самі методи, які використовують ці європолітики, в Е.Брока можна було б запитати, яким чином йому вдалось уникнути кримінальної відповідальності та зберегти депутатську недоторканність, коли у 2010 р. німецькі правоохоронці направили в Європарламент запит про анулювання його депутатської недоторканності у зв’язку з висунутими обвинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Або запитати про дозвілля голови Європарламенту в закордонних справах у супроводі дівчат ескорт-сервісу та великої кількості алкоголю в клубі на Троєщині в Києві. Але професійна етика не дозволяє прокурорам опуститися до рівня цих політиків і використовувати проти них їхні ж прийоми», - писав Р.Кузьмін.

Під дифамацією (лат. diffamatio - обмова, ганьблення) традиційно розуміють публічне поширення дійсних або вигаданих відомостей, які принижують честь, гідність чи ділову репутацію громадянина або організації, зганьблення у пресі з метою вплинути на виконання ними своїх обов’язків.