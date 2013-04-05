Міністр закордонних справ Литви: “Східне партнерство” залежить від України

Брюссель. 5 квітня. УНІАНю Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що майбутнє “Східного партнерства” заледить від України.

Як повідомляє Інтерент-видання The Lithuania Tribune, про це міністр заявив у четвер, виступаючи у Вільнюському університеті міжнародних відносин та інституті політичних наук.

“Це не щось вигадане Литвою, це – дитина, який ми всі маємо і намагатимемося допомогти вижити. Її здоров’я залежить від України”, - цитує видання міністра.

Л.Лінкявічюс зазначив, що Украї

На має і інший варіант – створюваний Президентом Росії Євразійський союз.

“Це його (Володимира Путіна – УНІАН) персональна доктрина, це його персональна політична ціль та амбіція”, - сказав литовський міністр.

“Теоретично кожен проект – Євроазійський союз та ЄС – можуть бути успішними навіть без участі України, водночас, вони будуть менш вражаючими”, - додав він.