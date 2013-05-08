Ештон висловлює жаль ще одним смертним вироком в Білорусі

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон висловлює жаль ще одним смертним вироком, винесеним в Білорусі.

Про це йдеться у заяві її речника, текст якої передано УНІАН.

“Верховний представник висловлює жаль смертним вироком, нещодавно винесеним особі Могилівським обласним судом. Вона сподівається, що право на апеляцію буде повністю задоволене”, - написано у заяві.

Речник шефа європейської дипломатії зазначив, що К.Ештон розуміє тяжкість злочину, однак разом з тим, не вважає, що смертна кара може бути виправдана.

“Верховний представник закликає Білорусь, єдину країну в Європі, яка все ще застосовує смертну кару, приєднатися до глобального мораторію на смертну кару у якості першого кроку до її повного скасування”, - написано у заяві.

Днями Могилвський обласний суд засудив одного громадянина, який вже відбував покарання, до смертної кари за вбивство сусіда по камері, який програв йому в доміно.