Без закону про заборону дискримінації Україні не підписати асоціації з ЄС

Київ. 14 травня. УНІАН. Угода про асоціацію з ЄС без ухвалення закону щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні не буде підписана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії ”УДАР Віталія Кличка”, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від “УДАРу” Валерій Пацкан у коментарі журналістам.

“Цей документ входить до пакету євроінтеграційних законопроектів. В ньому не прописано жодної норми, жодного посилання, які б вказували на те, що ми популяризуємо сексуальні меншини, що ми надаємо їм якийсь статус, що буде їм дозволяти узаконювати шлюби або щось подібне. Лише в Кодексі законів про працю буде чітко вказано не дискримінувати цю категорію населення”, - наголосив Пацкан.

Депутат зазначив, що сьогодні цей законопроект знятий з розгляду, але найближчим часом його все одно доведеться розглядати й ухвалювати рішення.

Водночас Пацкан заявив, що депутати готові прийняти конструктивні зауваження від представників духовенства чи інших громадян, у яких документ викликає занепокоєння.

“Я пропоную врахувати думку протестувальників та представників церкви. І якщо в них є конкретні зауваження - внести їх до цього законопроекту як поправки з голосу. На Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ми цей закон вивчили. Якщо б там були якісь зауваження – ми б його не проголосували. Я особисто вважаю, що наше суспільство сьогодні ще не готове до такої норми як надання статусу сексуальним меншинам і в законопроекті про це не йдеться”, - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, Верховна Рада України перенесла розгляд законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Також сьогодні близько 100 осіб пікетували парламент з вимогою не ухвалювати законопроект щодо протидії дискримінації.

Проти ухвалення закону виступали деякі громадські організації та Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

Довідка УНІАН. У ВР зареєстровано два законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.

№ 2342 був зареєстрований у Верховній Раді України 19 лютого 2013 року. Суб`єкт подання законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України.

№ 2342-1 подали до парламенту народні депутати Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний (обидва від ВО «Свобода»).

Законопроект, внесений до парламенту Кабінетом міністрів, вводить у законодавство України новий термін “сексуальна орієнтація”, пропонує уточнити визначення та форми дискримінаційних дій у законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та посилити відповідальність за них.

Автори проект закону № 2342-1 зазначають, що він є альтернативним урядовому.

У лютому цього року міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що закон щодо протидії дискримінації стане частиною реформ в рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.